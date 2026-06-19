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○経済統計・イベントなど ０５：００米・対米証券投資 ０８：０１英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ０８：３０日・全国消費者物価指数 ０８：５０日・日銀金融政策決定会合議事要旨 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １５：００独・生産者物価指数 １５：００英・小売売上高 ※日・閣議 ※ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で米国市場が休場 ※中国，香港，台湾市場が休場