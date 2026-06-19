１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円３８銭前後と前日と比べて７０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円９１銭前後と同１５銭程度のユーロ高・円安だった。 １７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けて年内の米利上げ観測が高まっている一方、日銀による早期の追加利上げ思惑が後退していることで、日米金利