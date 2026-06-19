森田剛主演映画『見上げてごらん』が、10月30日よりテアトル新宿ほかにて公開されることが決定した。 参考：森田剛の連続殺人鬼役は、なぜ恐ろしいのか？“心の内を読ませない”驚異の演技 本作は、是枝裕和監督率いる映像制作集団・分福に所属する森本晶一が初監督・原案・脚本を担当し、長編2作目となる佐藤快磨とダブル監督を務めたヒューマンドラマ。 森田が演じるのは、マンガ家の万年アシスタントで 42歳の