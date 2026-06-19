１９日の東京株式市場で日経平均株価は一段高の見通し。７万２０００円台への突入と連日の最高値更新が視界に入る。予想レンジは７万１５００円～７万２５００円。 前日の米株式市場で主要３指数はそろって上昇。ＮＹダウは７２ドル高と小反発にとどまったが、ナスダック総合株価指数は１．９％高となり、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数も１％を超す上昇となった。東京市場では前日にすでに織り込まれた話となるが、米国とイ