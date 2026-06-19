韓国で、妻が園長を務める保育園の職員用トイレに隠しカメラを設置し、盗撮した容疑に問われた40代の男が1審で懲役2年6カ月を言い渡された。【注目】トイレで盗撮した男を「15〜17回顔殴った」40代女性、“正当防衛”認められず罰金刑6月18日、法曹界によると、水原（スウォン）地裁・刑事11単独（チ・ソンギョン判事）は性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（カメラ等利用撮影）などの容疑に問われた40代の男の判決公判で懲役2