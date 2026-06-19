FIFAワールドカップ2026、日本代表対チュニジア代表の一戦が迫ってきた。初戦のオランダ代表戦を2-2で引き分けた後、チームベースキャンプ地のナッシュビルで調整し、18日のトレーニング後に事前キャンプを行っていたメキシコ・モンテレイへ再び赴いた。「環境面はかなりタフな部分。標高も環境も湿度もいろいろと変わるし、時間も遅い。またちょっと前回とは違うアプローチになりますけど、それでも臨機応変にいい準備ができた