10年、20年先の社会の変化を見据えて、子どもの教育を考え始める親が増えている。幼児から高校生までを教える人気学習塾「VAMOS」の富永雄輔代表が、教育の新潮流から、子どもの学力の伸ばしかたのヒントなどを解説する本連載。今回は中学受験で近年上位層からも中堅層からも大きな支持を集め、偏差値も進学実績も大躍進中の山脇学園の成功要因と、ネクスト山脇学園の候補として考えられる女子校について聞いた。（進学塾VAMOS代表