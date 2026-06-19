ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは現地６月18日、ブライトンに所属するオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケを完全移籍で獲得したと発表した。クラブは「長期契約を結んだ」と伝えている。26歳のファン・ヘッケは、正確な長短のパスと持ち運びを武器にビルドアップへ積極的に関与するセンターバックだ。三笘薫のチームメイトとしてプレーしたブライトンでは、今季のプレミアリーグで36試合に出場し、３ゴール