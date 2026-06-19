大阪9月限ナイトセッション 日経225先物72000+760 （+1.06％） TOPIX先物4096.5+20.5 （+0.50％） シカゴ日経平均先物72070+830 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 18日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領とイランのペゼシュキアン大統領は17日、戦闘終結に向けた暫定合意の覚書に署名した。イラン情勢を巡る不透明感が薄れ、WTI原油先物