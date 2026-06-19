― ダウは72ドル高と反発、半導体株が上昇、インテル とアップル が半導体の設計、生産で協力すると伝わる ― ＮＹダウ 51564.70 ( +72.15 ) Ｓ＆Ｐ500 7500.58 ( +80.48 ) ＮＡＳＤＡＱ 26517.93 ( +496.27 ) 米10年債利回り4.456 ( -0.032 ) ＮＹ(WTI)原油 76.60 ( -0.19 ) ＮＹ金 4245.9 ( -135.5 ) ＶＩＸ指数16.40 ( -2.04 )