【カイロ＝吉形祐司】イランは米国との戦闘終結を宣言する覚書の交渉で、米国による多くの要求を退けた。イランが獲得した成果は、覚書に盛り込まれなかった米国の要求を並べれば一目瞭然だ。米国はイランを屈服させられなかった。「どうやら米国は、紙切れ１枚に『イランは核兵器を保有しない』と書かせることを望んでいるようだ」。米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始する前の協議中、交渉にかかわるイランの政府当局者