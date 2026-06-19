アメリカのプロバスケットボールリーグ、NBAで53年ぶりに優勝したニューヨーク・ニックスの選手らがパレードを行いました。記者「ニックスの選手がやってきました。みなさんビールを飲んで、お祭り騒ぎです」喜びの表情を見せているのは、先週末、NBAの決勝で、53年ぶりに優勝を決めたニューヨーク・ニックスの選手たち。マンハッタンの最南端からおよそ1キロほどの道のり、通称「キャニオン・オブ・ヒーローズ」＝英雄たちの谷を