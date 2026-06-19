【映画「ビリーと魔法のはじまり」】 12月4日 公開 ティザーポスター ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画「ビリーと魔法のはじまり」の日本での劇場公開日を12月4日に決定した。 「ビリーと魔法のはじまり」は、「ズートピア2」のほか、「白雪姫」や「シンデレラ」、「アラジン」、「アナと雪の女王」などの“魔法”をテーマにした作