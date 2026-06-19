映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」ではジャバ・ザ・ハットの息子ロッタ・ザ・ハットの声優を担当、「スプリングスティーン 孤独のハイウェイ」ではブルース・スプリングスティーンを演じた俳優ジェレミー・アレン・ホワイト（35）が、子どもに対するソーシャル・ネットワーク規制を「素晴らしい」決断だと称賛している。元妻との間に7