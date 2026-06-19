仕事に真面目に取り組むAさんは、ある日の夜に妻から「〇〇さんの旦那さんは週末に子供を公園に連れて行くんだって。うらやましいな」と言われてしまう。この言葉の裏には「それに比べてあなたは何もしてくれない」という妻からの苦言が含まれているようにAさんは感じた。 【写真】長年巨大なピアスを付けた夫の耳たぶ→取ると独特の形に…妻「お勧めしません！」 自分なりに家族を支えてきた自負があるAさんにとって、他人の夫