大谷翔平（31=ドジャース）の中指には明らかに血がにじんでいた。【もっと読む】米国内調査結果で驚きの結果…Ｗ杯期間中の主役はメッシでもC・ロナウドでもなく大谷翔平だった！今季12試合目の先発だった日本時間18日の対レイズ戦は6回を投げ、7安打4失点で7勝目（2敗）。試合中には右手中指の血を、ユニホームのズボンでふくシーンも見られた。「必ずしも常に万全の状態で100％投げられるわけではないので。その中で試合を取