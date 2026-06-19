破格の契約だ。18日、前ナショナルズ2Aの小笠原慎之介（28）が巨人入団会見。年俸1億8000万円で契約は来年の2027年まで。「ジャイアンツの熱意がとても熱かった」と話した左腕だが、古巣からのオファーについては「あまり詳しいことは相手様のことがあるので言えない」と言葉を濁した。【もっと読む】小笠原慎之介の巨人入りは“いろんな意味”でイバラ道そんな中、スポーツ報知は18日付のネット記事で、「古巣中日からの具体