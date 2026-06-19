特別仕様のユニフォームに注目イングランド代表FWハリー・ケインは、現地時間6月17日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のクロアチア戦に出場し、4-2の勝利に貢献した。この試合でケインが身につけていたシャツについて、英ラジオ局「talkSPORT」は「独自の特徴を装飾するという特別な特権が与えられた」と、その特別仕様に注目している。アメリカのダラス・スタジアムで行われた一戦で、キャプテンマークを巻いてピッチに