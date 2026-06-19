オランダ戦後のスタンドでのゴミ拾いが話題に日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）初戦となったオランダ戦の試合後、日本代表のユニフォームを身にまとった大柄な男が、青いゴミ袋を手にして日本のサポーターとともに清掃活動を行っていたことが話題になった。アメリカンフットボール選手のジェイミス・ウィンストン。常に情熱的な振る舞いで注目を集めるスター選手は、異国の地で自らゴミ拾いの輪に加わった理由を明かし、大