ゲーム開発の現場では、複数人が同じファイルを編集して後から変更内容を統合する「マージ」が一般的なソフトウェア開発ほど使われていません。ゲーム開発者のアレックス・クリリン氏が、画像や3Dモデルなどのバイナリファイル、ファイルの排他ロック、巨大なデータ容量といった事情から、ゲーム開発特有の作業手順が生まれる理由を解説しています。Why Game Devs Don't Merge Files | Alex Kurilinhttps://www.kuril.in/blog/why-