米専門誌「ベースボール・アメリカ」は、MLBが次期労使協定交渉の中で、アマチュアドラフト制度の大幅改革案を選手会に提示したと報じた。柱は高校生をドラフト対象から外し、ドラフト年の9月1日時点で20歳未満の選手を指名不可とする案だ。さらに現在20巡のドラフトを12巡に短縮し、契約金を指名順位ごとに固定する「ハードスロット制」を導入。国内ドラフトの契約金総額は昨年比で50％以上削減される見通しだという。加え