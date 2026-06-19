ディズニー・アニメーション・スタジオの最新作『ビリーと魔法のはじまり』（原題：Hexed）が、12月4日より日本で公開されることが決定した。あわせて、ティザー予告とティザーポスターが解禁された。【動画】ディズニー新作『ビリーと魔法のはじまり』ティザー予告『白雪姫』『シンデレラ』『アラジン』『アナと雪の女王』など、“魔法”をテーマに数々の名作を生み出してきたディズニーが新たに描くのは、長編アニメーション