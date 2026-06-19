グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が19日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“バキバキ腹筋”の黒ブラトップ姿を披露した。「本日もいいトレーニングでした明日も朝からロケがんばるよー」とつづり、黒のブラトップで引き締まった腹筋をあらわにしている写真をアップした。橋本の公式プロフィルは、身長1メートル58、3サイズは、B・88、W・58、H・85。足のサイズは24センチ。黒すぎるグラビアアイドルと