4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」が開幕した。日本の初戦の相手は、FIFAランキング8位の強豪・オランダ。激闘の末に2対2の劇的なドローに持ち込み、貴重な勝ち点1を獲得した。【映像】鎌田大地が“奇跡のヘディング”を叩き込む瞬間この一戦について、サッカーの有識者たちが『ABEMA Prime』で振り返った。■オランダ戦の評価オランダ戦について、元日本代表のDF・森脇良太氏は「勝利に値する引き分けだ