東京・恵比寿にある日本料理店『賛否両論』の店主で、人気料理人の笠原将弘さん。運営するYoutubeチャンネル「笠原将弘の料理のほそ道」の登録者数は133万人（2026年6月時点）。その人気レシピをまとめた『笠原将弘料理のほそ道レシピブック』（扶桑社）から、ファンから寄せられた料理にまつわるQ＆Aと2つのレシピを一部抜粋・再編集して紹介します。教えて！笠原さんなんでもQ&A【料理編】「料理のほそ道」ファンから質