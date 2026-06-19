俳優の森田剛が主演を務める映画『見上げてごらん』が、10月30日より東京・テアトル新宿ほかで公開されることが決定した。マンガづくりに携わる迷えるオトナたちのちょっと可笑しくて、ちょっと心を軽くしてくれる物語。あわせて、WEB限定のデジタルティザービジュアルも解禁された。【動画】デジタルティザービジュアルモーフィング映像本作は、是枝裕和監督や西川美和監督らが所属する映像制作集団「分福」の新鋭監督、森本