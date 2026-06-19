女優の釈由美子（48）が19日までに自身のインスタグラムを更新。バスタオル1枚の“温泉入浴”3ショットなどを公開した。「おはようございます今朝は5時起きで地方ロケのためいま新幹線で移動中です地方ロケといえばこないだ長野、新潟ロケした番組が情報解禁されましたので告知させていただきます」と、20日放送のテレビ東京の人気番組「温泉タオル集め旅」出演を告知。お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子、「たん