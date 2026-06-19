オランダを訪問中の天皇陛下は、オランダを代表する画家・フェルメールの名作を鑑賞されました。滞在5日目の18日、陛下は政治の中心地ハーグにある「マウリッツハイス美術館」を訪れ、首相の出迎えを受けられました。この美術館はフェルメールやレンブラントなど17世紀のオランダ絵画のコレクションで知られています。フェルメールに関心が高い陛下は代表作『真珠の耳飾りの少女』と再会し、ウィレムアレクサンダー国王と笑顔で記