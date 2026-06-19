真夏の庭に毛玉だらけの状態で繋がれ、水入れの水も干上がっていたわんちゃん。その光景を目撃した飼い主さんは、わんちゃんのおうちに通って、2年間ものあいだお世話をすることに。初めはたくさん吠えていたわんちゃんですが、次第に心を開いていって…？ わんちゃんを保護するまでの光景には、「こんなに素敵な話ある？ってくらい感激しました」「諦めずによく2年も通ってくださいました！」と、感動の声と感謝が殺到するこ