想定外の結末となった「わんこチャレンジ」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で24万3000回再生を突破し、「かわいすぎる」「逆にすごい」「初めて見たパターンw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：廊下にトイレットペーパーを並べ『犬がジャンプするか』見てみた結果→予想外な『まさかの乗り越え方』】 トイレットペーパーをジャンプ！？