サンコーは、配線工事や電源確保が不要な防犯カメラ『置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」』を6月16日に発売した。 【画像あり】工事不要で乾電池で動かせる商品スペック一覧 本製品は電源のない庭先や駐車場でも設置でき、単三乾電池8本で最大6カ月の長期稼働が可能な屋外用防犯カメラだ。サイズは幅103×奥行75×高さ135（mm）で、重量は約300g。最大128GBまでのSD/SDHCメモリーカードに対応する。