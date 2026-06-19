住民税非課税世帯向けの給付金は、家計の負担を軽くするための支援制度です。しかし、昨年は受け取れたのに、今年は役所で「対象外です」と告げられると、理由が分からず不安になる方もいるでしょう。収入が大きく変わっていない場合は、なおさら納得しにくいかもしれません。 では、なぜ昨年は対象だった世帯が、今年は外れてしまうことがあるのでしょうか。本記事では、考えられる理由と確認しておきたいポイントについて