人気コメディシリーズ『オースティン・パワーズ』の第4作は、ついに実現へ動き出すのかもしれない。主演のマイク・マイヤーズが、新作の可能性について前向きな回答を見せている。 『オースティン・パワーズ』は、マイヤーズ演じるオースティン・パワーズが、英国スパイとして、時には写真家、ミュージシャンとしてドタバタを繰り広げるコメディシリーズ。『