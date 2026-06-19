退職金などまとまった現金を手にすると、気が大きくなり、日頃なじみのない株や投資信託に投資した結果、資金を増やすどころか大損を被る方も少なくありません。 今回は、失敗しないための老後資金の管理方法について詳しく解説します。 金融商品の性質と老後資金の3分類 1. 金融商品の性質 金融商品には、流動性、安全性、収益性といった3つの性質があります（※1）。 流動性：必要なときにいつでも現