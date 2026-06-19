「ザ・ボーイズ」原作コミックの共同クリエイターであり、ドラマ版の製作総指揮も務めたダリック・ロバートソンが、新たなスーパーヒーロー・ユニバース企画「Crestar and the Knight Stallion（原題）」に参加することがわかった。実写ドラマ化も計画されているという。米が報じた。 「Crestar and the Knight Stallion」は、「ザ・ボーイズ」のようにグラフィックノベ