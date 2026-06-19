LE SSERAFIMのユンジンが、アイドルらしからぬ大胆な姿を披露した。ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。【写真】ユンジン、アイドルらしからぬ“インナー見せ”衣装公開された写真には、ブラックのブラトップに大胆なカットデザインのトップスを重ね、スタッズ付きのブラックショートパンツを合わせた衣装を着用したユンジンの姿が収められている。短めのトップスからは引き締まったウエストがのぞき