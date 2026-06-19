物価高で不況感が強まる中、収入を上げるための副業や複業、転職を検討している人も多いのでは？ それぞれのメリットやデメリットを知るとともに、収入アップの方法や補助金などの知識を専門家が解説！アドバイザー長谷川裕人事コンサルタント紳士服の販売を経て、人事へキャリアチェンジ。事業会社の人事・広報責任者を歴任しつつ、複業で新卒・中途採用、人事制度企画など人事コンサルティングをメインに活動中。ミドルシニア世