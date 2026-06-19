毛穴悩みに向き合う実力派アイテムとして話題を集める「オルビス ザ クレンジング オイル」から、待望のトライアルサイズが登場します。2025年の発売以来、数々のベストコスメを受賞し、多くの美容好きから支持されている人気クレンジング。今回発売される新サイズは、初めて試す方はもちろん、旅行や外出時にも便利なアイテムとして注目を集めています♡ 人気クレンジングに待望の新サイズが登場 2026年6月20日（土）