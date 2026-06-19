北海道・東北・関東甲信・東海では、6月26日頃にかけて、気温が平年よりも低くなるでしょう。7月4日から7月17日頃にかけては、平年並みか平年より高めの気温となりそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北海道の天気は、数日の周期で変化するでしょう。東北の天気は例年と同様にくもりや雨の日が多い見込みです。東北南部の梅雨入りは近いでしょう。6月下旬は冷涼な空気が流れ込み、平年より低い気温となりそうです。