◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は18日（日本時間19日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで練習を行い、1次リーグF組第2戦のチュニジア戦（20日＝日本時間21日）が行われるメキシコ・モンテレイへ移動した。左膝負傷でチュニジア戦の欠場が決まったMF久保建英（Rソシエダード）は練習を欠席したものの、練習場を訪れてイレブンを激励。チームを見送った後は約3時間ほど施設に残りリ