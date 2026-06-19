「日本生命セ・パ交流戦」の表彰選手が１８日、発表され、阪神・高橋遥人投手（３０）が優秀選手（賞金１００万円）に初選出された。先発として３戦３勝、防御率１・２９でチームに貢献。それでも、パ・リーグの打者との対戦を通じ「もっともっと勝負どころで押せるボールが投げたいなって、より強く感じたのが収穫というか…。もっともっと、という気持ちになりました」と飽くなき向上心を燃やした。印象に残っている対戦に