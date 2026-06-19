米大リーグ、ロッキーズの菅野智之の次回登板が、20日午後7時10分（日本時間21日午前10時10分）開始の本拠地でのパイレーツ戦に決まった。球団公式サイトが18日、伝えた。中5日での先発となる。今季は14試合に投げて7勝4敗、防御率4.54。（共同）