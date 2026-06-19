「は？ お客様！ 困ります！ あーっ！ 巣作って羽化までされたら困りますぅー！ 助手席なんてめったに開けないから気づかなかった」【動画】巣立ちの瞬間、トラックから走り去るヒナ仕事で使用しているトラックの助手席側のステップに、日本国内にのみ生息する「セグロセキレイ」のヒナの巣が――そんな驚きのシチュエーションを捉えた投稿が、SNSで大きな注目を集めました。セグロセキレイ（背黒鶺鴒）とは、スズメ目セキレイ科に