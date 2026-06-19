NHKの生放送で思わず「車名をポロリ」!?2026年6月13日、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式がトヨタアリーナ東京（東京都江東区）にて開催されました。当日は、国内外のそうそうたる受賞アーティストの面々が、レッドカーペットの上を歩いて登場しました。【動画】超カッコいい！ これが俳優「菅田将暉」が感激した「超高級セダン」です！ 動画で見るその送迎車両として、トヨタ「クラウン