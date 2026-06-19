橋梁建設工事に伴う夜間通行止めを実施NEXCO西日本関西支社は、新名神高速道路の橋梁建設工事に伴い、一部区間で夜間通行止めを実施します。対象となるのは、新名神高速の高槻IC（インターチェンジ）から茨木千提寺ICに向かう下り線と、一般道である大阪府道79号伏見柳谷高槻線の一部区間です。【画像】新名神・高槻IC〜茨木千提寺ICの下り線で夜間通行止め 詳細を画像で見るこの工事では、新たな橋梁の上部工を建設するため