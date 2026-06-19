18日にニッポン放送で放送されたショウアップナイタースペシャルに江本孟紀氏が出演し、ヤクルトについて語った。昨季最下位のヤクルトは開幕から快進撃を見せ、5月23日のDeNA戦に勝利して今季最多の貯金11にするなど、交流戦前28勝18敗、貯金10で交流戦に突入。交流戦では6勝11敗1分と苦しんだ。それでも、首位・巨人と0.5ゲーム差の2位でリーグ戦を再開する。江本氏は「打てなかったんじゃないですか。開幕の時に比べて、