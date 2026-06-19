MSYが展開するブランド『GRAPHT』は、FPSプレイヤー向けの機能に特化した新シリーズ『THE SHOOTER』を始動し、その第1弾として24.5インチQD-Mini LEDモニター『THE SHOOTER - Gaming Monitor 24“』を6月26日に発売することを発表した。 【画像あり】FPS競技シーンにも使える性能に機能・外観 本製品は、GRAPHTのライフスタイルブランド『GRAPHT STANDARD』から登場するゲーミングモニタ