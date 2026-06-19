6月8〜9日、中国の習近平国家主席が7年ぶりに北朝鮮を訪問。朝鮮労働党の金正恩総書記と会談し、戦略的連携を強化した。日本も無関係ではない（写真：AFP＝時事）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分析官、同志社大学客員教授の佐藤優氏が、オシント(OSINT Open Source INTelligence：オープンソースインテリジェン