スイス代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＢ第２節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦。４−１で快勝した。この試合で、72分にダン・エンドイェと交代でピッチに入ったジョアン・マンザンビは、74分と90分に得点。チームの勝利に貢献した。試合後のフラッシュインタビューに、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されたマンザンビが対応。「夢のようだ。ワールドカップでプレ