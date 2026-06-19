元バレリーナで俳優の草刈民代が19日までに、自身のインスタグラムを更新。「今日の晩ご飯」と彩り豊かな手料理が並ぶ食卓ショットを披露した。【写真】「取り皿もとっても素敵」“タンパク質重視”の手料理並ぶ食卓を披露した草刈民代「踊っていた頃に痛めてしまった股関節や首などの古傷」のリハビリを兼ねて、筋トレとジャイロキネシスを再開したという草刈。食事にも気を配り始めたそうで、タンパク質を積極的に摂取できる